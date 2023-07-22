В Харлоу в графстве Эссекс на востоке Англии была официально открыта первая в Великобритании улица, которая носит имя президента Украины Владимира Зеленского - "Пятая авеню – авеню имени Зеленского".

Об этом сообщает ВВС.

Депутат Роберт Хелфон сказал, что Харлоу - подходящее место для наименований в честь украинского лидера, поскольку город был построен для многих перемещенных лондонских семей после Второй мировой войны.

Также он отметил местных жителей, которые помогли разместить и поддержать примерно 70 украинских беженцев после вторжения России.

Тем временем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.

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