Печерский районный суд Киева отправил под арест народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Александра Пономарева на 60 дней без возможности внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Видео оглашения вердикта суда по мере пресечения для Пономарева.

Пономарев после оглашения вердикта о взятии под стражу заявил, что уголовное дело в отношении него - это политический заказ.

"Сказать, что я удивлен или в шоке, это ничего не сказать. Сторона обвинения не предоставила доказательств моего сотрудничества с врагом. Все свидетели, на которых ссылается следствие, в один голос заявляют, что сами ничего не видели, не слышали и не были на тех территориях. Но при этом рассуждают, что они что-то слышали от своих знакомых. Более того, по приезду в Украину я отвечал на все эти вопросы в СБУ и проходил детектор лжи, ко мне вопросов никаких не было", - заявил Пономарев.

Как мы рассказывали, по версии следствия, депутат перешел на сторону РФ в начале вторжения и в первый же день вторжения уехал в Бердянск, где начал сотрудничество с РФ "для сохранения собственного состояния и предприятий". Как полагают правоохранители, Пономарев переписал свой бизнес и обеспечивал россиян материалами со своих заводов. Однако "из-за коммерческих споров с оккупантами" депутат решил вернуться в Киев, где ему и сообщили о подозрении в госизмене.

24 июня в Печерском суде Киева прошло первое судебное заседание по избранию меры пресечения Пономареву, но оно завершилось ничем.

Второе заседание по избранию меры пресечения нардепу должно было состояться в Печерском суде Киева сегодня в 10:00. Однако в самом начале заседания сторона защиты попросила еще время для ознакомления с материалами дела, поскольку у Пономарева поменялся адвокат. Судья дала два часа для ознакомления с материалами.