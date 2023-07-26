Молдова высылает российских дипломатов. Кишинев покинут 45 работников посольства России, включая дипломатов и технический персонал.

Об этом сообщили в МИД страны.

В посольстве РФ останется всего десять дипломатов и 15 технических работников.

Решение принято после скандала с возможным прослушиванием местных чиновников российскими спецслужбами. На это указывает, в частности, большое количество антенн на крыше посольства в центре столицы.

В России заявили, что покупали оборудование у местных провайдеров и оно "не представляет угрозы".

Также глава МИД Молдовы заявил, что есть подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране".

В РФ заявили, что решение Молдовы подрывает возможности диалога между странами.

Ранее президент Молдовы Майя Санду признала, что жители Молдовы не поддерживают объединение с Румынией, поэтому надо евроинтегрироваться.

Также она заявила, что в Молдове арестуют Путина в случае его приезда.

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