В Киеве и в большинстве регионов Украины в 13:30 прозвучала воздушная тревога в связи с пусками ракет.

Как сообщил глава Киевской ГВА Сергей Попко, тревога связан с пусками ракет.

"Внимание! Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления. Находитесь в укрытиях!" написал он.

Так выглядит карта тревог в целом в середине дня 26 июля.

Также Воздушные силы Украины сообщили, что двенадцать российских ракетоносцев Ту-95 МС вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Есть угроза удара.

"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00", - сообщили Воздушные силы Украины.

Сегодня соцсети сообщают об очередном обстреле острова Змеиный в Одесской области, где также звучала тревога.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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