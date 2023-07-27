В России заявили, что закрывают пропуск гражданских на Арабатскую стрелку со стороны Крыма с 31 июля.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что решение принято "для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам".

Отметим, что на Арабатской стрелке построили "правительственный квартал" РФ. Ранее туда были прилеты дальнобойных ракет Shadow Storm.

Известно, что в июне под обстрел на Арабатской стрелке попал российский вице-премьер Денис Мантуров. Он не пострадал.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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