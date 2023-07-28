Украина и Россия пытаются добиться прорыва, чтобы заставить противника отвлечь силы.

Такое мнение финского военного эксперта Эмиль Кастехелми приводит BBC.

Кастехелми считает, что сейчас и украинские и российские войска пытаются заставить противника отреагировать на возможный прорыв линии фронта и перераспределить свои резервы.

По его мнению, за почти два месяца боев украинские военные сумели достичь лишь ограниченных успехов и в основном "застряли на первой линии российской обороны".

"Однако ситуация развивается, поэтому делать какие-либо выводы рано. Особенно с учетом потенциала удара в направлении Работино", - отмечает Кастехелми.

Он считает, что, несмотря на признаки украинского успеха, "россияне готовы, у них есть масштабные укрепления, а недостаток живой силы в ближайшее время, вероятно, не будет угрожать оборонительной операции".

По словам Кастехелми, в последнее время украинские войска сосредоточили усилия на ударах по российской артиллерии, ракетным системам и другим целям, расположенным в тылу.

"Если защитники начнут быстро терять силы и средства, которые они не могут в полной мере восполнить, это может привести к позитивным переменам для ВСУ", - пишет в связи с этим эксперт.

При этом Кастехелми отмечает, что армия РФ, в свою очередь, пытается наступать на Луганско-Харьковском направлении, и добилась там некоторого продвижения в лесистой местности.

"Хотя Россия смогла достичь некоторых незначительных успехов, у нее, вероятно, нет возможности осуществить настоящий прорыв. Нет признаков того, что россияне вдруг получили такие возможности. Для них это постоянная проблема", - отмечает эксперт.

Как заключает аналитик, "обе стороны стремятся опередить друг друга и добиться прорыва, который заставит противника поменять фокус".

"Если Украина не сможет остановить россиян локальными силами и ей придется перенаправить больше своих новых бригад, снабженных западной техникой, она, конечно же, ослабит свои усилия в других местах", - пишет эксперт.

"Та же угроза относится и к России, - продолжает он. - Если она упорно будет концентрировать свои усилия на севере - в то время как на южном фланге все меньше резервов и техники, украинцы смогут наконец достичь важного успеха и действительно использовать ситуацию в своих интересах".

Ранее в CNN сообщили о наращивании наступления украинской армии на южном фронте.

А в Британии заявили, что наступление ВСУ идет по разработанному зимой плану.