Верховная Рада отменила НДС и пошлины при ввозе в Украину антидроновых ружей и тепловизоров.

Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 28 июля.

Сделать это давно призывали волонтеры, которые постоянно завозят это вооружение для ВСУ из-за границы.

Напомним, только месяц назад были отменены НДС и пошлины на ввоз комплектующих для дронов. Теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА во время военного положения. Отмечалось, что это следующий шаг к масштабированию производства дронов.

Ранее Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины. В Украине решили ввести временные налоговые и таможенные льготы для "стимулирования быстрого восстановления энергетической инфраструктуры".

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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