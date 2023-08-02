Полиция Капитолия заявила об обысках в зданиях Сената в связи с сообщениями о возможном нахождении внутри вооруженного человека.

Об этом полиция Капитолия США написала в Твиттере.

"Наши офицеры проводят обыск в офисных зданиях Сената и вокруг них в ответ на тревожный звонок в службу экстренной помощи. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района, поскольку мы все еще проводим расследование", – сказано в посте.

Ранее мы писали, что полиция не позволила детскому хору исполнить гимн страны в Капитолии. Правоохранители заявили, что кто-то может счесть такое выступление оскорбительным.

Между тем война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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