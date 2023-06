В США полиция не позволила детскому хору исполнить гимн страны в Капитолии. Правоохранители заявили, что кто-то может счесть такое выступление оскорбительным.

Об этом сообщила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter и опубликовала соответствующее видео.

"Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии, когда его прервала полиция Капитолия. Хору сказали, что "некоторые полицейские посчитали, что это может кого-то оскорбить или привести к неприятностям". Исполнение детьми национального гимна - это не оскорбление, наоборот, такого нужно еще больше", - говорится в сообщении.

Республиканка добавила, что после публикации этого твита с ней связался руководитель детского хора и подтвердил, что полиция действительно запретила детям петь. Правоохранители объяснили свои действия тем, что в стенах Капитолия "запрещены демонстрации и музыкальные выступления".

