В Киевской области в городе Вышгород произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В результате ДТП, 36-летний водитель мотоцикла Honda и 34-летний водитель мотоцикла Suzuki погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в Раде хотят ввести штрафы до 34 тысяч гривен за слишком шумную езду на авто и мотоцикле.

Напомним, в мае в Обухове 18-летний мотоциклист на полной скорости врезался в легковушку и в группу пешеходов.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

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