Мост через Днестровский лиман в Затоке, неоднократно подвергавшийся атакам РФ, пока не подлежит восстановлению. Поэтому в следующем году там планируют начать строительство нового моста.

Об этом говорится в программе развития Одесской области, утвержденной на днях облсоветом, передают местные СМИ.

Запланировано строительство автомобильной дороги с мостовым переходом.

Напомним, что разрушенный мост имел также железнодорожное полотно.

Мост попадал под ракетный обстрел с 2022 года. Предположительно, россияне подорвали его в феврале 2023 года водными дронами. Официально власти этого не подтверждали.

Ранее мы писали, что после случившегося главком ВСУ Валерий Залужный обсуждал с генералом США Милли использование Россией морских надводных дронов.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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