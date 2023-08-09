В Воздушных силах ВСУ раскрыли причины последней тревоги.

"Собственно, почему поднялось это информационное напряжение. Потому что была "засечка" в районе северных областей", - рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат объяснил, что "засечка" со скоростью 7500 км в час – это характерный признак того, что россияне могли запустить "Кинжал".

По его словам, подобные "засечки" были и в канун Дня Воздушных сил (6 августа), но тогда россияне действительно произвели запуск реальных ракет и нескольких имитационных.

Под "имитационными" подразумевается работа российских средств РЭБ и создание таких ложных "засечек".

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия пытается наладить и увеличить объем производства любого вооружения, особенно беспилотников и ракет. По его словам, Россия модернизировала ракеты Х-22 (теперь это Х-32) и "Оникс", а также возобновила использование комплексов "Бастион".

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.