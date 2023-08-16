Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер что-то перепутала и написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) странное сообщение. В нем говорилось, что выдвигаясь в президенты, она обещала не оставить никого в стране позади.

После того, как на ошибку обратили внимание другие пользователи, Карин Жан-Пьер удалила свой пост. Скорее всего она перепутала свой личный аккаунт и профиль президента США Джо Байдена.

Ранее мы рассказывали о многочисленных конфузах президента США Джо Байдена во время его публичных мероприятий. Так, на выступлении в Коннектикуте Байден перепутал "Америку" с "королевой". В конце речи об ужесточении контроля над оружием президент США произнёс: "Боже, храни королеву!" ("God save the Queen"). СМИ предположили, что Байден хотел сказать "Боже, храни Америку!" ("God save America"), как часто заканчивают речи в Штатах.

Кроме того, выступая перед началом саммита лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, президент США перепутал Камбоджу и Колумбию.

А во время визита к Трюдо Байден перепутал Китай и Канаду.

Также в Южной Корее Джо Байден перепутал действующего и бывшего президентов страны.