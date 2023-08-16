В Николаеве сегодня временно не работают трамваи и троллейбусы из-за проблем со светом.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По словам Сенкевича, перебои в работе электротранспорта произошли из-за аварии на подстанциях. Произошло аварийное отключение от питания "Николаевоблэнерго".

В Центральном и Ингульском районах Николаева остановились трамваи и троллейбусы. Также там частично не работают светофоры.

"Проспекты Центральный и Мира, Херсонское шоссе, район зоопарка и автовокзала. Прошу водителей и пешеходов быть внимательными", - уточнил городской голова.

Отслеживать актуальное движение транспорта можно в режиме онлайн с помощью мобильных приложений Eway и CityBus.

Подачу света потребителям надеются восстановить в ближайшее время. Сколько потребителей остались без света, не уточняется.

Напомним, что "Укрэнерго" призывает украинцев отключать кондиционеры вечером, чтобы экономить электричество.

Также мы писали, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.