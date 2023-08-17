Бойцы "Азова" восстановились и вернулись на фронт.

Об этом сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Николай Уршалович.

Сейчас эта бригада специального назначения удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, северо-западнее Лисичанска.

По словам Уршаловича, 15 августа артиллеристы "Азова" уже уничтожили минометный расчет и инженерную машину РФ.

Ранее вернувшийся из Турции командир "Азова" Редис был замечен на тактических учениях бригады.

При этом известно, что отдельные бойцы "Азова" уже достаточно давно воюют на Бахмутском направлении, куда Россия перебрасывает новые силы.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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