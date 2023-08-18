В Камышевахе Запорожской области РФ нанесла удар по гимназии
Российские войска в Запорожской области сегодня ночью сбросили бомбу на гимназию в Камышевахе.
Об этом сообщает Запорожская ОВА в своем телеграм-канале.
"Два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна", — говориться в сообщении.
Этот поселок городского типа располагается по дороге из Орехова на Запорожье.
После прямого попадания боеприпаса полностью уничтожено отделение 1 - 4 классов, что было отремонтировано накануне вторжения.
Люди не пострадали.
Перед этим РФ ударила по Запорожской области ракетами С-300, есть погибщие.
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