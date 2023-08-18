Российские войска в Запорожской области сегодня ночью сбросили бомбу на гимназию в Камышевахе.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в своем телеграм-канале.

"Два удара управляемыми авиационными бомбами пришлись по жилому кварталу. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые дома: разбиты фасады, выбиты окна", — говориться в сообщении.

Этот поселок городского типа располагается по дороге из Орехова на Запорожье.

После прямого попадания боеприпаса полностью уничтожено отделение 1 - 4 классов, что было отремонтировано накануне вторжения.

Люди не пострадали.

Перед этим РФ ударила по Запорожской области ракетами С-300, есть погибщие.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.