В сети показали кадры предположительно российского танкера "Сиг", который был атакован морским дроном 5 августа.

Крупным планом видна пробоина в машинном отделении.

Напомним, ранее на других обнародованных кадрах также была видна внушительная пробоина у ватерлинии.

Танкер "Сиг", построенный в 2014 году, один из самых мощных нефтяных танкеров РФ. Когда по судну попал морской дрон, оно находилось на южном подходе к Крымскому мосту.

Ранее в минобороны РФ заявляли об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. По данным украинских телеграм-каналов, "Оленегорский горняк" получил пробоину по левому борту.

Позже британская разведка подтвердила серьезные повреждения российского корабля "Оленегорский горняк".

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.