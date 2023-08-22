В Донецке кофейня на Крытом рынке сделала у входа мини-выставку плакатов в стиле советской агитации.

Фото и видео креатива публикуют местные телеграм-каналы.

"Америки скоро не будет", - гласит щит, на котором расположены плакаты.

На самих плакатах написано: "Советским труженицам - латте", "Каждая деталь отличного качества, готовим на моносортах", "Горжусь сыном - пьет кофе без молока".

Между тем в одном из киевских кафе, как мы рассказывали, продают яблочное пирожное под названием "Борис Джонсонюк".

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.