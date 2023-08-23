Число погибших в результате удара "Шахеда" по школе в Ромнах Сумской области возросло до четырех человек. Погиб директор школы, её заместитель, библиотекарь и секретарь.

Об этом сообщили в МВС.

На момент тревоги в заведении находились 19 человек, большинство вышли на улицу.

Также ранения получили четыре местных жителя, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения.

"На фото среди руин школы - уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС Украины показали видео разбора завалов в Ромнах после прилета в школу.

Напомним, сегодня в городе Ромны Сумской области ударом "Шахеда" была уничтожена школа.

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