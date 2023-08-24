В войне против Украины принимают участие около 436 российских самолетов.

Об этом заявил глава Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, из 436 российских самолетов - 27 исправных стратегических бомбардировщиков ТУ-22, а это не так много.

Ранее мы писали о том, что украинские военные разочарованы задержками поставок истребителей F-16.

А также, что глава Минобороны Алексей Резников отмечал, что минимальный срок для передачи Украине F-16 составляет шесть-семь месяцев.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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