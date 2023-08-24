Ситуация с бюджетом на следующий год неопределенная, а война в Украине переходит в "стадию войны на выживание".

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

"Ситуация с финансированием бюджета на следующий год сейчас неопределенная, никто никому еще ничего не гарантировал", – сказал Марченко.

При этом он уточнил, что расходы на оборону будут не ниже, чем в этом году - 1,6 трлн грн.

"Это больше, чем собираемые налоги, и поэтому мы постоянно в довольно сложном положении, ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти дополнительные расходы", – сказал министр.

По его словам, военные просят в пять раз больше, но возможности во столько же раз увеличить налоги нет.

"Можем позволить бюджет сектора безопасности и обороны такой, как есть, удерживаем этот сектор очень большими усилиями", – заявил министр финансов.

Несмотря на дефицит бюджета, в нем регулярно находятся деньги на потребности не первой и даже не второй необходимости в условиях войны, например, на музеи.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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