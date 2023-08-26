В Министерстве иностранных дел Украины осудили заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса о продлении запрета на импорт украинского зерна.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте украинского дипломатического ведомства.

"Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в список запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции", - говорится в заявлении МИД.

Дипломаты призывают найти "сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации".

Напомним, Польша, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия намереваются продлить запрет на импорт зерна из Украины до конца года.

Как мы сообщали ранее, Польша собирается продлить запрет на импорт зерна из Украины и после 15 сентября.

Вместе с этим в СМИ говорят, что Евросоюз может оштрафовать Польшу за продление запрета на импорт украинского продовольствия.