Глава Минцифры Михаил Фёдоров показал украинские роботизированные боевые машины, разработанные для наступательных и диверсионных операций, среди которых автономные средства для разведки на местности, самоходные дистанционно управляемые зенитные комплексы и роботы-камикадзе.

Об этом Фёдоров сообщил в своём Телеграм-канале.

"Проверил в полевых условиях 25 уникальных разработок — от логистических до боевых, от дистанционных турелей до роботов-камикадзе", — сообщил глава Минцифры.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает за год произвести и закупить 200 тысяч БПЛА.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.