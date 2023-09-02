Сегодня днем в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы. После чего по всей области объявили тревогу.

Власти Кривого Рога подтвердили взрывы.

"Относительно взрывов. Все нормально. Конкретика позже", - сообщил глава городской администрации Александр Вилкул.

Начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в Кривом Роге работала ПВО и "в нашем районе все хорошо".

Ранее мы писали, что российская армия ударила ракетами по Кривому Рогу, применив тактическую авиацию с южного направления. Разрушены два частных дома, еще несколько дачных домов и автомобилей повреждены. Люди не пострадали.

Война в Украине идет уже 556-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные имеют успех в направлении Новопрокоповки на Запорожском фронте. Продолжаются бои на линии фронта Купянск-Сватово. Военные паблики сообщают, что на Купянском участке бои приобрели характер позиционных.

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