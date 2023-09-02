Россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по правобережью Херсонской области, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он сообщает, что авиабомбы попали по частным домам Одрадокаменки Бериславского района. Погиб 43-летний мужчина, еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии, ряд домов в селе получили повреждения.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 59 обстрелов Херсонской области, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил шесть снарядов.

Ранее мы писали, что российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. В результате обстрела возник пожар. Пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте.

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