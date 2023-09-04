Соцсети заполнились мемами про новый образ Шольца.

Ранее сообщали, что Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму и отменяет все публичные мероприятия. Сообщается, что политик упал во время пробежки и теперь у него синяки на лице.

Правый глаз закрыт черной повязкой. Шольц показал первое фото после падения.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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