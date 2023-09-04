Пират Олаф Шольц. Социальные сети заполнили фото нового образа канцлера Германии
Соцсети заполнились мемами про новый образ Шольца.
Ранее сообщали, что Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму и отменяет все публичные мероприятия. Сообщается, что политик упал во время пробежки и теперь у него синяки на лице.
Правый глаз закрыт черной повязкой. Шольц показал первое фото после падения.
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