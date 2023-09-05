Коронавирус снова начинает распространяться миром. Им заразилась первая леди США Джилл Байден. В прошлый раз она болела им год назад.

Об этом сообщает агентство Reuters.

У самого президента США Джо Байдена тест пока отрицательный, и на саммит G20 в Индии он поедет.

Также известно, что коронавирусные меры резко ужесточили в Израиле. Там ввели повальное ПЦР-тестирование.

По данным СМИ, президент США посетит Нью-Дели 7-10 сентября для участия в саммите G20, после чего отправится во Вьетнам, чтобы укрепить отношения между странами.

Напомним, по миру распространяется новый вариант коронавируса EG.5, известный как "Эрис". В феврале его обнаружили в Китае, в апреле - в США, а сейчас он дошел уже и до ЮАР. В целом он выявлен уже в 51 стране. Именно на EG.5 сейчас припадает большинство новых случаев заражения коронавирусом.

Также мы сообщали, что в ВОЗ считают, что происхождение коронавируса было скорее естественным, чем утечкой из лаборатории.

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