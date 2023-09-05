Завтра, 5 сентября, в 11:20 суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение суда по мере пресечения для олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщил "Стране" его адвокат Александр Лысак.

Напомним, после завершения суда по избранию бизнесмену меры пресечения, адвокат заявил, что его подзащитный не будет вносить залог 509 миллионов.

По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения (арест с правом выйти под залог).

Ранее мы писали, что по данным источников "Страны", Коломойский находится не в Лукьяновском СИЗО, а в СИЗО СБУ.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве и отмывании денег, мы публиковали полный текст подозрения, объявленного Коломойскому.

Суд над олигархом проходил в закрытом режиме согласно требованию Коломойского, который не хотел, чтобы его снимали журналисты. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.