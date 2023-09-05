Командование Вооружённых Сил Украины публикует видео, как утверждается, уничтожения российского состава военного снаряжения вблизи посёлка городского типа Мироновский под Светлодарском Донецкой области.

На видео, снятом с БПЛА, задающего точки для удара, можно увидеть разрушенные дома на берегу реки. Видимо, россияне замаскировали технику со снаряжением на окраине посёлка, потому что после первых двух взрывов показано, что вся местность на берегу реки окутана дымом.

Ранее появилось видео, на котором авиация уничтожила российский катер при попытке высадки десанта на северо-западе Чёрного моря.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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