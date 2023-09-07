Страны G20 ("Большой двадцатки") согласились предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена в объединении.

Об этом пишет агентство Bloombeg со ссылкой на источники.

Ожидается, что о решении будет объявлено 9-10 сентября во время саммита G20 в Индии.

Этот шаг предоставит состоящему из 55-ти стран Африканскому союзу, который в настоящее время классифицируется как "приглашенная международная организация", тот же статус, что и ЕС.

В этом году "Большая двадцатка" также пригласила девять стран, не являющихся ее членами, в том числе Бангладеш, Сингапур, Испанию и Нигерию, а также международные организации, такие как Организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк и МВФ.

Напомним, что Украины нет среди приглашённых на сентябрьский саммит G20 в Индии. Как заявляли в Индии, Украину не пригласили, так как она не входит в G20.

Ранее сообщалось, что председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что необходимо добиться прекращения огня в Украине.

Мы писали, что Индия предлагает проект декларации саммита "Большой двадцатки", в котором нет осуждения российского вторжения.

В то же время при согласовании коммюнике саммита Китай смягчил позицию, прежде всего в вопросах, касающихся войны в Украине.