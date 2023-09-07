Во время войны в Украине государственные предприятия закупали кресла для карточных игр.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Prozorro".

Исходя из документации, госпредприятие "Генеральная дирекция обслуживания иностранных представительств" (ГДИП) закупило два кресла для игры в покер стоимостью больше 20 тысяч грн.

Известно, что ГДИП находится в подчинении Госуправления делами президента Украины.

Напомним, в середине августа сообщалось, что мэрия Кременчуга закупила ноутбуки по 100 тысяч гривен за штуку, что почти на 40 тысяч дороже, чем в магазинах. Общая сумма сделки составила почти 1,5 млн гривен. Закупку провели без тендера.

А аэропорт "Борисполь" планирует потратить почти 52 миллиона гривен на уборку неработающих терминалов.

Также мы писали о громком скандале в Киеве с закупкой барабанов для укрытий и овощерезок.

После этого договор о закупке барабанов был разорван. В райадминистрации инициировали служебное расследование и создание комиссии по аудиту тендера, "учитывая общественный резонанс и огласку в средствах массовой информации".