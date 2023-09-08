На Кубе арестовали 17 человек, которые занимались вербовкой на войну в Украине - на стороне российской армии. Эти люди входят в преступную сеть, раскрытием которой занимаются кубинские власти.

Об этом сообщает Reuters.

МВД Кубы заявляет, что среди прочих арестован организатор группы.

Статьи, по которым проходят обвиняемые, включают торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства.

По этим статьям на Кубе можно отправиться за решетку на срок до 30 лет.

Напомним, ранее Куба обвинила РФ в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины. Сообщалось, что кубинское МВД выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, действующей из России, с целью включения граждан в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине.

Кроме того, по данным британской разведки, Россия пытается вербовать граждан соседних стран для участия в боевых действиях в Украине, чтобы избежать мобилизации перед выборами.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.