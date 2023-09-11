Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине еще 40 БМП Marder.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство передает, что компания договорилась о поставках с правительством ФРГ. Таким образом общее количество переданных боевых машин пехоты удвоится до 80.

Ранее мы писали о том, что Украина и Швеция планируют изготовить тысячу бронемашин CV-90, которые считаются лучшими в мире БМП.

Также мы писали о том, что глава Минобороны Украины Алексей Резников показал прибывшие в Украину немецкие БМП Marder и проехался на одной из них.

Германия начала поставку этих БМП Украине с в марта 2023 года.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.