Россияне увеличили численность корабельной группировки в Чёрном море до 17 единиц.

Об этом сообщают Силы обороны юга в своем телеграм-канале.

В том числе на боевое дежурство выведен малый ракетный корабль проекта "Буян-М", в снаряжение которого может быть до восьми "Калибров".

Сообщается о высоком уровень ракетной угрозы.

"Враг терроризирует гражданское судоходство, сбрасывая управляемые авиабомбы в направлении Змеиного", - сказано в сообщении.

Силы обороны юга призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Ранее премьер Британии заявил о попытке России обстрелять гражданское грузовое судно в Черном море.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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