В Крыму россияне взорвали затонувший 13 лет назад турецкий сухогруз "Ибрагим-Яким".

Видео случившегося публикуют местные телеграм-каналы.

Останки судна находились недалеко от мыса Тарханкут, куда недавно провёл высадку украинский спецназ.

Связаны ли два эти события - неизвестно, но в социальных сетях звучат мнения, что остов корабля мог служить ориентиром при проведении диверсионных операций.

Как пишут крымские телеграм-каналы, "Ибрагим-Яким" был местной достопримечательностью и пользовался популярностью у дайверов.

Ранее мы публиковали фото, как возле Крымского моста россияне обустроили заграждения из пяти затопленных барж.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. Полк Калиновского сообщил о взятии соседней Клещеевки, но командование официально этого не подтверждало. Вчера был нанесен удар по Новой Каховке на оккупированной РФ левом берегу Днепра в район многоэтажек. В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.