Россияне ударили по аграрному предприятию в Одесской области, есть повреждения
Сегодня ночью Россия применила беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136 и ракеты воздушного базирования для атаки по южным регионам.
Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.
Все шесть ударных дронов были уничтожены: 4 над Николаевской и 2 над Одесской областями.
Во время атаки крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555 россияне применяли тактику сложного маневрирования.
"Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе. Люди не пострадали", - говорится в заявлении.
Напомним, во время ночной атаки по Украине силами и средствами ПВО было уничтожено 12 воздушных целей из 16.
Ранее мы сообщали, что ночью по Харькову было попадание четырех управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. В результате атаки начался пожар.
Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.
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