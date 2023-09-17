Сегодня ночью Россия применила беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136 и ракеты воздушного базирования для атаки по южным регионам.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

Все шесть ударных дронов были уничтожены: 4 над Николаевской и 2 над Одесской областями.

Во время атаки крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555 россияне применяли тактику сложного маневрирования.

"Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе. Люди не пострадали", - говорится в заявлении.

Напомним, во время ночной атаки по Украине силами и средствами ПВО было уничтожено 12 воздушных целей из 16.

Ранее мы сообщали, что ночью по Харькову было попадание четырех управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. В результате атаки начался пожар.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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