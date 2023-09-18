Вдова погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поменяла фамилию и стала Любовью Валентиновной Кряжевой.

Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на изменения в российской справочно-аналитической системе СПАРК.

При запросе по фамилии Кряжева в выдаче ресурса появляются компании, к которым относится вдова Пригожина, погибшего при крушении самолета в Тверской области 23 августа.

Информация об изменении личных данных Кряжевой в СПАРК появилась 15 сентября, при этом дата смены фамилии в паспорте неизвестна.

Кряжева - девичья фамилия вдовы Пригожина.

Напомним, похороны Пригожина состоялись в закрытом формате. По данным СМИ, присутствовали только близкие и родственники.

Ранее мы писали, что компании погибшего куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выполняли львиную долю контрактов по поставкам питания для армии РФ.

А накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть информация, что Пригожина убил Путин.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты сами пытаются выяснить, как сбили самолет куратора ЧВК "Вагнер".