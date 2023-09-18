Любовь Кряжева. Вдова погибшего Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью
Вдова погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поменяла фамилию и стала Любовью Валентиновной Кряжевой.
Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на изменения в российской справочно-аналитической системе СПАРК.
При запросе по фамилии Кряжева в выдаче ресурса появляются компании, к которым относится вдова Пригожина, погибшего при крушении самолета в Тверской области 23 августа.
Информация об изменении личных данных Кряжевой в СПАРК появилась 15 сентября, при этом дата смены фамилии в паспорте неизвестна.
Кряжева - девичья фамилия вдовы Пригожина.
Напомним, похороны Пригожина состоялись в закрытом формате. По данным СМИ, присутствовали только близкие и родственники.
Ранее мы писали, что компании погибшего куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выполняли львиную долю контрактов по поставкам питания для армии РФ.
А накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть информация, что Пригожина убил Путин.
Также мы сообщали, что Соединенные Штаты сами пытаются выяснить, как сбили самолет куратора ЧВК "Вагнер".