Утром 20 сентября в России сообщают, что в Адлерском районе Сочи горит нефтебаза.

Российские Telegram-каналы пишут, что накануне слышали звук взрыва.

Объект находится недалеко от аэропорта. По данным властей Краснодарского края, горит один из резервуаров.

Позже российские паблики сообщили, что причиной пожара на нефтебазе в Сочи стала атака беспилотника. По предварительным данным, дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом. Официально это не подтверждено.

Напомним, на днях в России заявили об атаке БПЛА на нефтебазу в Орловской области. Загорелись резервуары с топливом.

А в начале сентября в Санкт-Петербурге начался масштабный пожар на нефтебазе. Во время пожара раздавались взрывы.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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