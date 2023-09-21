РФ усиливает свои передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях, где она ведет штурмовые действия.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Николай Уршалович.

По его словам, российские оккупанты продолжают доукомплектовывать штурмовые и танковые подразделения. Кроме того, инженерно-саперные группы врага скрыто обустраивают проходы в собственных минно-взрывных заграждениях.

Ранее сообщалось, что россияне комплектуют резервы для наступления на Купянско-Лиманском направлении из находившихся на восстановлении войск из вновь сформированных подразделений и солдат, переброшенных из Беларуси.

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