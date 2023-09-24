В Харьковской области пограничники сбили начиненный взрывчаткой российский дрон антидроновой пушкой.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Начиненный взрывчаткой вражеский дрон - заземлен. Заметив цель на высоте 50 метров, пограничники применили антидроновое ружье и обезвредили "птичку", - говорится в сообщении.

Ранее командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео сбития российских дронов в ходе ночной атаки по Одесской области.

Также мы писали, что Россия изменила тактику ударов беспилотниками "Шахед" по Украине. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что построение маршрутов постоянно меняется. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности. Сложность сбития заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами.

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