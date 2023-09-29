Американская компания MindRiot Entertainment снимет художественный фильм о гибели батискафа "Титан" при погружении к обломкам лайнера "Титаник".

Об этом сообщает портал Deadline.

Как ожидается, в фильме будут представлены не только сама произошедшая на глубине катастрофа, но и предшествующие ей дни, а также последствия трагедии.

На данный момент подобраны продюсеры и сценаристы картины. Создатели фильма намерены придерживаться реальных событий в ходе съемок.

Напомним, 19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник".

Через три дня северо-восточное подразделение Береговой охраны США проинформировало об обнаружении обломков рядом с "Титаником". Вскоре ведомство подтвердило, что это части пропавшего батискафа. Проведенный анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.

Также мы писали о том, что ходили слухи, что о затонувшем батискафе "Титан" хотят снять сериал и его режиссером может стать автор "Титаника" Кэмерон.

Однако позже Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма про крушение батискафа "Титан".