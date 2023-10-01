Автомобильное движение по Крымскому мосту с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября будет приостановлено в связи с проведением восстановительных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.



"2 октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 3 октября", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полностью открыть движение на Крымскому мосту планируется к 1 ноября.

Напомним, недавно в оперативном командовании "Юг" заявили, что Крымский мост после полученных повреждений уже не будет функционировать в прежнем режиме. Кроме того, ему осталось не так много времени существовать. Из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и уже не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции.

Одна из последних мощных атак по Крымскому мосту произошла 17 июля. Тогда рухнул целый пролет после удара по мосту надводными беспилотниками.

В конце августа сообщалось, что возле Крымского моста россияне обустроили заграждения из пяти затопленных барж. Предполагалось, что таким образом войска РФ ставят заслон против украинских морских дронов, которые снова могут атаковать мост.