В Румынии снова нашли обломки дрона после ночной атаки РФ по украинской инфраструктуре в Подунавье.

О находке сообщает местное министерство обороны.

Обломки дрона обнаружили утром в трех километрах западнее города Плаура. На месте специальная группа заметила кратер, что свидетельствует о возможном взрыве дрона после падения.

На днях Минобороны Румынии заявляло, что российские беспилотники попали на их территорию, потому что их сбила украинская ПВО.

Также в Румынии говорили о готовности сбивать российские беспилотники. Румынская армия направила 600 военных в район дельты Дуная к границе с Украиной.

Между тем война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.