Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную событиям в Израиле и Палестине.

Рисунок появился в соцсети Х.

Авторы нарисовали террориста, который не может смыть с рук кровь, потому что нет воды. Надпись над рисунком гласит: "Израиль перекрыл воду в Газе". В подписи рядом с террористом сказано: "Какое варварство".

В комментариях под карикатурой многие пользователи поддерживают Израиль и благодарят редакцию за поддержку.

"Спасибо, что говорите правду, даже если это подвергает вас опасности. Берегите себя", "Спасибо, что сказали правду", "Браво, Шарли", - пишут комментаторы.

Однако есть и такие, кто обрушился с критикой на издание.

"Рисунок, увиденный жителями Запада, уютно расположившимися в своей редакции. Небо голубое? Будет ли сегодня хорошо? Можешь включить воду? Когда мы живём и всегда жили в мире, хорошо бы проявить сдержанность. Я не "Шарли"; "Отрезать населению доступ к воде и, следовательно, заставить его пить несвежую воду, от которой оно заболеет или даже погибнет, это правда приятно. Кажется, что руки всех палестинских мирных жителей окровавлены и они заслуживают смерти от жажды или болезней"; "Ты мне противен, "Шарли", - такие отзывы оставили критики.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.