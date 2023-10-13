Силы специальных операций ВСУ сообщают, что утренний взрыв в Мелитополе - это дело рук украинских диверсантов, которые взорвали железнодорожный путь.

Сообщается, что взрывом было повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии РФ.

Тем самым, как заявляется, россияне на Запорожском направлении оказались отрезаны от поставок.

Ранее мы писали о том, что утром 13 октября в Мелитополе прогремел взрыв.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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