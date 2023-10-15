Американская новостная сеть MSNBC приостановила передачи трех мусульманских ведущих на фоне роста напряженности в секторе Газа.

Об этом пишет издание Arab News со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что Мехди Хасан, Айман Мохиеддин и Али Велши были "тихо выведены из кресла ведущего после нападения ХАМАС на Израиль".

Так, телеканал MSNBC не транслировал запланированный на четверг, 12 октября, вечерний выпуск "Шоу Мехди Хасана" и отказался от Мохиеддина в качестве ведущего шоу, а Велши заменил другой ведущий в его передаче на выходных.

В то же время MSNBC выступает против любых предположений о том, что Хасан или Мохиеддин каким-либо образом отстранены от эфиров. Однако два источника Arab News, непосредственно связанных с этим решением в MSNBC, подтвердили приостановку работы ведущих.

"Существует большая неясность относительно того, что произойдет дальше, но настроение очень похоже на то, что произошло после 11 сентября. К сожалению, сейчас это вышло за рамки запрета определенных политических взглядов и нацелено на представителей отдельной веры", - заявил источник издания.

Arab News обратилась к MSNBC, но телеканал не ответил на комментарий к моменту публикации статьи. Хотя Али Велши по-прежнему ведет репортажи с мест для других шоу, источники Arab News подтверждают, что его собственные передачи приостановлены, а будущее трех ведущих телеканала неясно.

Ранее мы анализировали, как Запад видит дальнейшее развитие событий в Израиле.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.