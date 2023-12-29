Россиянину Михаилу Коростелеву присудили победу за лучшую фотографию дикой природы.

Об этом пишут российские медиа.

Речь идёт о самом престижном конкурсе среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year, его проводит лондонский Музей естественной истории.

Его работа "Питомник бегемотов" стала лучшей в номинации "Под водой".

"До этого никто не снимал гигантов под водой, - рассказывает Коростелев. - Кадр, который я сделал, - не случайность. Сначала я нашел в ЮАР озеро с прозрачной водой. Потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов, снимал их на подводный дрон, изучал их реакцию и только после этого решил, что могу зайти к ним в воду".



Он был уверен, что это безопасно, "несмотря на то, что у этих зверей репутация кровожадных и беспощадных убийц, которые, когда видят человека рядом, нападают и перекусывают его пополам".

"Так случилось, что победный кадр я сделал, когда был в этом месте проездом с друзьями на лодке, не планировал заходить в воду, - вспоминает фотограф. - Я увидел самку с детенышами, за минуту подошел к бегемотам, сделал кадр, они поплыли в сторону, а я вернулся на лодку. И экспресс-съемка принесла мне победу в самом престижном конкурсе".

Ранее после победы киберспортсмены из РФ не смогли получить призовые деньги из-за своего гражданства.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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