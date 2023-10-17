В Одессе в очередной раз облили краской Александровскую колонну в парке Шевченко.

Об этом сообщают местные СМИ.

Колонна была построена в честь российского императора Александра ІІ в 1891 году. Она вытесана из лабрадорита, постамент — из гранита.

Ранее мы сообщали, что во Львове неизвестные облили краской скульптуру "Уверенная", фото которой завирусилось в сети.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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