Многие участники заседания Совета ООН по правам человека в Женеве бойкотировали выступление посла США Мишель Тейлор.

Соответствующее видео публикует журналист Сулейман Ахмед.

На ролике видно, как представители ряда стран встают и отворачиваются, когда выступает американский представитель.

"США теряют уважение во всем мире", - подписал видео журналист.

Ранее западные дипломаты рассказали газете Financial Times, что поддержка Израиля со стороны Запада "отравила усилия" по перетягиванию стран "глобального Юга" на сторону Украины.

Запад обвиняют в лицемерии, поскольку Израиль явно нарушает правила ведения войны, но получает поддержку США и европейских государств.

Напомним, 17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, где погибли, по последним данным, более 400 человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире.

Так, в Иордании митингующие в поддержку Палестины подожгли посольство Израиля, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после удара по больнице в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние".