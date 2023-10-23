В Одесской области застрелился депутат Шабского сельсовета Василий Тимофеев.

Об этом в понедельник сообщает "Думская".

Василий Тимофеев был избран в 2020 году от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.

На месте нашли предсмертную записку, в которой Тимофеев просил в его смерти никого не винить.

По словам местных жителей, у Василия Тимофеева были проблемы с алкоголем.

Ему был 51 год.

Василий Тимофеев

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